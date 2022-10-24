Delfi: в Латвии расследуют ввоз железнодорожных шпал из Белоруссии в обход санкций

Прокуратура в Латвии инициировала уголовное расследование в отношении сотрудников двух предприятий, которых подозревают в ввозе деревянных шпал со стальными гвоздями из Белоруссии в обход санкций Евросоюза. Об этом пишет Delfi.

Ввоз древесины и стали из Белоруссии был запрещен после начала специальной военной операции России на территории Украины.

Досудебное расследование выявило, что два латвийских предприятия заключали сделки с белорусской компанией и импортировали товары белорусского происхождения. Груз впоследствии был конфискован. В октябре 2022 года дело было передано в прокуратуру для начала уголовного преследования. Нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости усиления давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко с целью освобождения политзаключенных. Он призвал принять решение на уровне Евросоюза, чтобы оказать давление на Лукашенко путем политической изоляции и ужесточения санкций.