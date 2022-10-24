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Глава Шотландии сказала, что жители страны никогда не проголосовали бы за Риши Сунака

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BBC

Глава Шотландии Никола Стерджен поздравила нового лидера Консервативной партии и будущего премьер-министра Британии Риши Сунака, но заметила, что ее регион не поддержал бы его кандидатуру. Об этом сообщает BBC News.

«Для Шотландии, конечно, он станет еще одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, без сомнения, не стали бы голосовать, даже если бы нам представилась такая возможность», — сказал Стерджен. При этом она пообещала выстроить «конструктивные рабочие отношения» с новым премьер-министром и призвала к новым парламентским выборам.

42-летний Сунак 24 октября был избран главой правящей партии. На этом основании он станет премьер-министром.

Ранее Сунак назвал своим основным приоритетом на посту премьер-министра единство как среди тори, так и во всей стране.

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