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В Белоруссии сообщили, что польские пограничники открыли беженцам калитку для животных

Госпогранкомитет Белоруссии: польские пограничники открыли беженцам калитку для животных

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Павел Головкин/AP

Польская погранслужба попыталась вытеснить беженцев на белорусскую территорию через калитку для прохода животных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Госпогранкомитет Белоруссии.

«Сегодня, 24 октября, польские пограничники на двух служебных автомобилях доставили беженцев к заградительному забору на границе с Беларусью. Открыв калитку, предназначенную для миграции животных, польские военнослужащие попытались вытеснить иностранцев на белорусскую территорию», — заявили в ведомстве.

Белорусские пограничники среагировали на действия польских силовиков и не допустили нарушения государственной границы, уточнили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Ранее МИД Польши рекомендовало своим гражданам покинуть Белоруссию и воздержаться от поездок в эту страну.

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