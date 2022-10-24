Несколько иностранных журналистов получили российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ нескольким иностранным журналистам, следует из документа, опубликованного 24 октября на официальном портале правовой информации.

Российское гражданство получили родившийся в Великобритании ведущий RT Рори Суше, гватемальский документалист Рохас Кастильо Пабло Эстуардо, а также спортивные журналисты Мартин Альварес из Аргентины и Фабио Алейшо из Бразилии.

Всего в гражданство России приняты 37 иностранцев и их несовершеннолетние дети.

Среди новоиспеченных россиян — бывший вице-президент Бурунди Жозеф Буторе. В 2018 году он был награжден государственной наградой РФ — орденом Дружбы.

В конце прошлого месяца российский лидер подписал указ о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранцев, заключивших контракт на военную службу.