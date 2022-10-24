Зеленский попросил у Израиля помощи в защите воздушного пространства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале в очередной раз попросил помощи Израиля в защите воздушного пространства над страной.

24 октября министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил, что его страна не готова поставлять Киеву вооружение.

Зеленский отметил, что Украина еще не обладает достаточно эффективной системой ПВО и ПРО, которая могла бы полностью защитить свое небо.

«Нам помогают многие демократические страны. Но мы бы хотели и помощи Израиля», — говорится в сообщении государственного лидера.

Ранее сообщалось, что Зеленский в интервью французским телеканалам рассказал об удивлении тем фактом, что власти Израиля не поставляют Киеву запрошенного вооружения.

Владимир Зеленский сообщил, что на вооружении украинской армии находится лишь 10% систем ПВО от необходимого уровня. Как Украина собирается закрывать небо — в материале «Газеты.Ru».