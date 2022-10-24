Сунак станет премьер-министром Великобритании 25 октября после аудиенции с королем

Экс-министр финансов Риши Сунак вступит в должность премьер-министра Великобритании во вторник, 15 октября, после аудиенции с королем Карлом III, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

В сообщении говорится, что уходящий премьер Лиз Трасс с утра проведет встречу с членами кабмина и выступит с прощальной речью у своей резиденции. После, приблизительно в 10:15 (12:15 мск), она приедет в Букингемский дворец, где Карл III примет ее отставку.

Затем монарх проведет встречу с Сунаком, на которой предложит ему сформировать правительство Его Величества. Примерно в 11:35 (13:35 мск) новый премьер-министр обратится с речью к жителям Великобритании.

Ранее Сунак был объявлен лидером правящей консервативной партии после того, как все другие претенденты оставили борьбу за эту должность. Так как «консерваторы» находятся у власти, то экс-министр финансов автоматически становится главой правительства.

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поздравила Сунака с получением поста премьера и выразила ему свою поддержку.

Риши Сунак станет самым молодым главой британского кабмина за последние 200 лет. Что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».