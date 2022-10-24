Ведущую «Би-би-си» сняли с эфира за радость после отказа Джонсона от поста премьера

Ведущую программы The Papers британской телерадиокомпании «Би-би-си» Мартину Кроксолл отстранили от участия в программе, после того как она в прямом эфире радостно высказалась об отказе бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона вернуться на пост главы правительства, сообщает издание The Coventry Telegraph.

Открывая вечернее шоу, журналистка отметила, что последние события оказались очень интересными и она вполне может порадоваться. Она выразила мнение, что печатные издания экстренно меняют свои обложки, так как прошлые новости уже устарели.

За несколько минут до выхода программы в эфир Джонсон объявил, что не будет участвовать в гонке за пост премьера.

Компания «Би-би-си» официальное заявила, что проводит проверку данного выпуска программы The Papers. Пока она будет идти, ведущая не будет участвовать в эфирах. Проверка проводится на предмет возможного нарушения правил беспристрастности, обозначенных в стандартах редакции.

Ранее Times назвала возможный состав кабинета министров готовящегося стать британским премьером Риши Сунака.