В Белом доме заявили, что по-прежнему не планируют направлять войска на Украину

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что Соединенные Штаты по-прежнему не намерены отправлять свои войска на Украину, передает ТАСС.

«Ничего не изменилось относительно решения главнокомандующего [США Джо Байдена] о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях», — сказал он, добавив, что позиция не изменилась.

Также он добавил, что Штаты пока не видят поводов изменять степень готовности своих ядерных сил на фоне заявлений России о том, что Украина может применить «грязную бомбу».

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Североатлантический альянс не стремится стать стороной конфликта на Украине.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ и США пока не стоят на грани ядерного конфликта.