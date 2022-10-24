Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Британский школьник написал книгу, ставшую бестселлером 17:03
Богомолов рассказал, где находится после слухов об обысках 17:03
Глава Universal заявила, что хотела бы увидеть женскую версию... 17:02
Комплекс HAARP начнет облучать ионосферу Юпитера 17:01
Пятилетняя дочь Ирины Шейк вышла на прогулку в ботинках... 16:59
Цена нефти марки Brent поднялась до $95 за баррель впервые... 16:58
«Новатэк» построил «Арктик СПГ — 2» почти на 70% и решил... 16:57
Экоактивисты напали на картину Вермеера «Девушка... 16:56
В ЛНР создали штаб теробороны для защиты граждан 16:55
Биологи нашли бактерию, которая вызывает ревматоидный артрит 16:54

МИД РФ: Путин пригласил Пашиняна и Алиева на саммит для обсуждения нормализации отношений

close
100%
РИА «Новости»

В МИД РФ сообщили, что президент России Владимир Путин пригласил коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит. Об этом сообщается в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства ответе официального представителя М.В. Захаровой на вопрос об оценках министерством процессов, происходящих вокруг Армении и армяно-азербайджанской нормализации.

В сообщении отмечается, что на саммите планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов.

В тексте также говорится о том, что Запад пытается «насадить» Армении «антироссийские настроения» через фонды, неправительственные организации (НПО) и средства массовой информации.

«Видим, какому беспрецедентному давлению извне подвергается братская Армения», — говорится в ответе Захаровой.

Кроме этого, официальный представитель МИД заявила, что Москву беспокоят тенденции в Закавказье, куда Запад «пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы».

Ранее сообщалось, что директор управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон побывал на границе Армении и Азербайджана.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+