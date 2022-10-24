МИД РФ: Путин пригласил Пашиняна и Алиева на саммит для обсуждения нормализации отношений

В МИД РФ сообщили, что президент России Владимир Путин пригласил коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит. Об этом сообщается в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства ответе официального представителя М.В. Захаровой на вопрос об оценках министерством процессов, происходящих вокруг Армении и армяно-азербайджанской нормализации.

В сообщении отмечается, что на саммите планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов.

В тексте также говорится о том, что Запад пытается «насадить» Армении «антироссийские настроения» через фонды, неправительственные организации (НПО) и средства массовой информации.

«Видим, какому беспрецедентному давлению извне подвергается братская Армения», — говорится в ответе Захаровой.

Кроме этого, официальный представитель МИД заявила, что Москву беспокоят тенденции в Закавказье, куда Запад «пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы».

Ранее сообщалось, что директор управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон побывал на границе Армении и Азербайджана.