Белый дом ответил на призыв конгресса к переговорам с Россией

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Белый дом получил письмо от группы конгрессменов с призывом к переговорам с Россией об урегулировании на Украине, передает РИА Новости. Он отметил, что переговоры невозможны без участия Киева, а там к диалогу пока не готовы.

Письмо, адресованное президенту США Джо Байдену, направили три десятка членов палаты представителей, которые придерживаются либеральных взглядов. Кирби отметил, что в администрации президента с вниманием отнеслись к призыву, а также оценили высказанные членами конгресса взгляды и обеспокоенность.

При этом координатор подчеркнул, что США не будут вести переговоров с российской стороной без участия Украины.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский..., очевидно, хочет положить конец этой войне. Он не считает, что сейчас время... договариваться с господином [Владимиром] Путиным. Мы уважаем это мнение», — сказал Кирби.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина должна сама решить, когда ей стоит возобновить переговоры с Россией.