США готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20

Вашингтон прорабатывает возможность встречи лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что вы слышали, что президент говорил о возможной встрече с председателем КНР на G20», — сказал он.

Ранее Кирби сообщил, что Белый дом получил письмо от группы конгрессменов с призывом к переговорам с Россией об урегулировании на Украине.

Письмо, адресованное президенту США Джо Байдену, направили три десятка членов палаты представителей, которые придерживаются либеральных взглядов. Кирби отметил, что в администрации президента с вниманием отнеслись к призыву, а также оценили высказанные членами конгресса взгляды и обеспокоенность.