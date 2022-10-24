Володин: США и ЕС, помогая Зеленскому, становятся спонсорами ядерного терроризма

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обвинил США и Евросоюз в спонсорстве ядерного терроризма из-за оказания финансовой и военной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, украинские власти планируют создать «грязную» атомную бомбу. Володин сравнил методы киевских властей с действиями Усамы бен Ладена. Он добавил, что угроза теракта в США и Европе была реальной до 2011 года, пока Усаму бен Ладена не уничтожили.

«Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского», — написал спикер Госдумы.

Володин добавил, что ЕС и США также виновны в спонсорстве ядерного терроризма.

«Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — резюмировал Володин.

Ранее главы МИД Великобритании, США и Франции назвали ложным заявление России о том, что Украина может применить такие называемые «грязные бомбы» являются ложными