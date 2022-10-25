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Трасс возьмет перерыв после ухода с поста британского премьер-министра

Daily Telegraph: Трасс сделает перерыв в карьере после ухода с поста премьера Британии

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Alberto Pezzali/AP

После своей отставки премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сделает паузу в активной политической жизни. Об этом написала газета Daily Telegraph.

В статье говорится, что Трасс провела более 10 лет в составе правительства на разных должностях. При этом соратники премьера указали, что она продолжит оставаться рядовым депутатом палаты общин (нижней палаты) британского парламента как минимум до проведения следующих выборов, а они намечены на 2024 год.

В Daily Telegraph предположили, что после ухода со своего поста Трасс может начать зарабатывать написанием мемуаров и публичными выступлениями. При этом авторы материала отметили, что ей не стоит рассчитывать на столь же высокие доходы, как у ее предшественника Бориса Джонсона, который обладал большими ораторскими способностями.

По данным издания, Трасс будет получать положенное экс-премьеру денежное довольствие в размере 115 тыс. фунтов в год ($129 тыс.). Стоит отметить, что оппозиция призывает лишить ее вознаграждения в связи с коротким сроком пребывания в должности.

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