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Захарова назвала Зеленского «вторым бен Ладеном»

Захарова назвала Зеленского «вторым бен Ладеном» для мирового сообщества

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский является «бен Ладеном номер два», поскольку лидер Аль-Каиды» (организация запрещена в России) был «своим парнем» для США, а потом совершил теракт 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кто это совершил? <...> Может быть, это какие-то изначальные враги США? Нет, они врагами стали только тогда, когда эти башни (Всемирного торгового центра. – «Газета.Ru») сложились. А до этого это были «их парни», — отметила Захарова в эфире Первого канала.

Она отметила, что эти люди жили на деньги, которые получали от США. То же самое, по ее словам, сейчас происходит с Зеленским.

«Называйте как хотите — личное мое мнение, метафора <…> Для мирового сообщества Зеленский это просто «Бен Ладен» номер два. <...> Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей», — добавила дипломат.

Накануне спикер Государственной думы Вячеслав Володин указал, что в Соединенных Штатах и европейских странах угроза применения «грязной бомбы» существовала до 2011 года, до тех пор, пока Усама бен Ладен не был ликвидирован.

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