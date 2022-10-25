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Конгрессвумен Тенни: Байдена отстранили от власти, им управляет теневой персонал

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Evelyn Hockstein/Reuters

Соединенным Штатами управляет «теневое правительство» и персонал президента Джо Байдена, поскольку сам лидер страдает от серьезных когнитивных проблем. Об этом заявила в интервью Fox News конгрессвумен Клаудия Тенни.

Политик в разговоре с журналистами заявила: «Он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним».

Тенни назвала Байдена некомпетентным. По ее оценке, он не может выполнять «самую важную работу» в стране — быть президентом.

Конгрессвумен призвала Байдена пройти когнитивный тест, чтобы доказать свою дееспособность.

Байден, которому 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории.

Ранее американский лидер во время выступления по ошибке сказал, что его сын погиб в Ираке.

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