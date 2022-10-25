FT: Джонсон намерен заняться продолжением продвижения поддержки Украины Западом

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы кабмина, намерен заняться продолжением продвижения поддержки Украины странами Запада. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на союзников политика.

По информации издания, Джонсон желает найти применение позиции, которую он создал, когда занимал пост премьера, «в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины» в конфликте с Россией.

«Они (союзники Джонсона. — «Газета.Ru») заявили, что он планировал проводить больше времени в Вашингтоне для продвижения идей по межпартийной поддержке Украины в США», — сказано в публикации издания.

Как заявил один из друзей экс-премьера, пока для таких целей нет какой-либо официальной должности, но Джонсон «очень переживает из-за ситуации на Украине».

Ранее Джонсону вручили украинский «Орден свободы». Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Соединенного Королевства, британский политик получил эту высшую украинскую награду, которой удостаивают иностранцев, за «преданную поддержку независимости Украины».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.