Кирби: Белый дом ценит призыв конгрессменов к переговорам с Россией по Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что Белый дом оценил письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Москвой по Украине. Об этом информирует РИА Новости.

Кирби заверил: «Мы, конечно, ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса».

Чиновник также подтвердил, что в Белом доме знают об этом письме и ценят «обеспокоенность тем, что происходит на войне на Украине».

В конце речи Кирби указал, что Вашингтон не будет вести переговоров с Москвой без участия Киева.