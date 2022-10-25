Премьер Венгрии обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не потерпит вмешательства во внутренние дела его страны и традиционные ценности со стороны ФРГ. Соответствующее заявление он сделал в беседе с немецкоязычной газетой Budapester Zeitung.

«Мы твердо верим, что немецкие проблемы должны решать немцы. Мы были бы счастливы, если бы и немцы пришли к выводу, что решение венгерских проблем — дело самих живущих здесь венгров», — сказал глава кабмина.

По его словам, вмешательство ФРГ во внутренние дела Венгрии, будь то непосредственно или через институты Евросоюза, «в настоящее время достигло огромных масштабов».

Также Орбан сравнил Германию и Венгрию, указав, что последняя является «островком свободы». В то же время, как считает он, в ФРГ «господствует либеральная гегемония» и один-единственный признанный нарратив.

Премьер также назвал венгерский народ «свободолюбивым».

«Мы совсем не любим, когда кто-то извне предписывает, как нам надо жить. Сегодня немецкие левые хотят диктовать нам через Европарламент, как мы должны жить и думать о миграции, гендеризме, нации, семье и так далее. При этом это их совершенно не касается. Это наше дело», — отметил Орбан.

Он указал, что таких «левых» идей придерживаются все правящие партии ФРГ. Вместе с тем политик обвинил Германию и коллективный Запад в политике двойных стандартов.

Кроме того, он призвал немцев и других западноевропейцев приезжать в Венгрию. Еще премьер выразил мнение, что ближайшие 10–20 лет все больше людей будут выбирать Венгрию для постоянного места жительства, так как она является «безопасной, христианской и осознающей» собственные традиции страной.

Ранее Орбан обвинил левую оппозицию внутри страны и нынешнее руководство Евросоюза в том, что они пытаются проводить политику, враждебную национальным интересам венгерского народа.