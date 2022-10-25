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Глава МАГАТЭ поблагодарил США за усилия по созданию зоны защиты у ЗАЭС

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Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что 24 октября провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, во время которой он поблагодарил Соединенные Штаты за содействие по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он написал в своем Twitter.

Он также указал, что проинформировал Блинкена о том, что эксперты МАГАТЭ прибудут на текущей неделе с визитом на Украину.

«Я поблагодарил США за поддержку наших усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции», — отметил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ заявлял, что эксперты организации собираются посетить два атомных объекта на Украине после заявлений о их возможной подозрительной деятельности.

До этого сообщалось, что глава украинского Министерства обороны Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за распространения информации о подготовке Киевом провокации на украинской территории, связанной с подрывом «грязной бомбы».

В октябре Гросси отмечал прогресс по обсуждению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

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