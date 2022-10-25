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WSJ: наследный принц Саудовской Аравии усомнился в умственных способностях Байдена

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Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в личных беседах высмеивает 79-летнего президента США Джо Байдена из-за его ошибок и ставит под сомнение умственные способности главы государства. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Байден еще до своего президентства не произвел впечатления на принца.

Как сообщили собеседники издания, Байден уклонялся от переговоров с Аль Саудом больше года, и когда они встретились в июле, то саудовские чиновники почувствовали – президент США не заинтересован в этом визите.

Эксперт Эрон Дэвид Миллер, специализирующийся на Ближнем Востоке, заявил газете, что на текущий момент между США и Саудовской Аравией практически нет доверия.

Вместе с тем официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала утверждения в статье WSJ смехотворными, однако напомнила, что Вашингтон в процессе пересмотра отношений с Эр-Риядом.

Причина переосмысления отношений кроется в решении ОПЕК+ снизить объемы ежесуточной добычи нефти на 2 млн баррелей с ноября 2022 года.

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