Штайнмайер впервые с начала спецоперации России прибыл с визитом на Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал на Украину. Это его первый визит с начала российской спецоперации, сообщает ZDF.

Отмечается, что глава государства прибыл в Киев поездом.

В течение дня Штайнмайер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский анонсировал этот визит 20 октября.

Штайнмайер собирался посетить Киев еще весной, но украинское правительство отменило приглашение. Немецкий президент, по данным журнала Der Spiegel, потребовал от Зеленского принести извинения за срыв встречи. Штайнмайер посчитал отмену визита за «историческое оскорбление».