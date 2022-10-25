США заявили о поддержке реформ в Казахстане

США настроены на развитие отношений с Казахстаном и поддерживают проведение реформ в этой стране. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в поздравлении ко Дню Республики, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Соединенные Штаты привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана, и мы надеемся на дальнейшее укрепление наших отношений в последующие годы. (...) Соединенные Штаты решительно поддерживают программу реформ Казахстана и поощряют ее полную реализацию посредством конкретных и прозрачных действий», — говорится в сообщении.

День Республики — главный и единственный национальный праздник Казахстана, он отмечается ежегодно 25 октября в честь принятия в 1990 году в этот день Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. В 2009 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отменил выходной день в эту дату, и ее вернули только в 2022 году.

Ранее президент Казахстана Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником.