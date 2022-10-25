Президент Израиля Герцог заявил, что в США намерен обсудить с Байденом иранскую проблему

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что в ходе визита в Вашингтон планирует обсудить с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом «иранскую угрозу». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского лидера.

Герцог подчеркнул, что с американским лидером и другими высокопоставленными должностными лицами администрации и лидерами конгресса он хочет поговорить о важных событиях: от соглашений Авраама до газовой сделки с Ливаном.

«Конечно, прежде всего иранская угроза, дестабилизирующая не только Ближний Восток, но и весь мир, требующая твердого и единого противодействия ей», — сказал Герцог, вылетая в США.

Глава Израиля указал, что на встрече с Байденом также обсудит глобальные проблемы, в том числе о климатическом кризисе, который, по его мнению, представляет «угрозу для всего мира и человечества».

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос о том, будут ли США требовать от Израиля поставок оружия Украине. Она отметила, что эти вопросы нужно задавать израильскому правительству.