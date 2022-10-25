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В ЕК заявили, что странам ЕС приходится просить «благословения» у граждан для помощи Киеву

Замглавы ЕК сообщила, что ЕС вынужден просить «благословения» у граждан для помощи Киеву

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Вера Юрова заявила, что страны ЕС должны предоставлять усиленную военную и финансовую помощь Украине уже сейчас, так как в будущем она может обойтись дороже, однако для этого прежде всего необходимо получить «благословение» европейцев. Об этом она сказала в интервью Politico.

«Это непросто, и нам приходится снова и снова просить благословения от наших граждан», — сказала Юрова.

25 октября в Берлине пройдет конференция, посвященная вопросам будущего восстановления Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщили, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий на украинской территории в €350 млрд. Политики назвали восстановление Украины «задачей поколений» и призвали разработать для этого «план Маршалла».

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Киев рассчитывает получать в месяц в качестве бюджетной помощи от $4 млрд до $5 млрд.

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