Косачев заявил, что в США уже поняли свою вину в затягивании кризиса на Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал коллективное письмо 30 американских конгрессменов, призвавших начать переговоры с Россией — он считает, что в США уже поняли свою вину в затягивании кризиса на Украине.

«В сознании американских законодателей явно оформляется понимание того очевидного факта, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева. Оно связано с позицией Вашингтона. И если конфликт как-то прекращать, то танцевать придется от печки. Уже неплохо», — пишет Косачев.

Сенатор отметил, что письмо написали не оппозиционные нынешнему Белому дому республиканцы, а конгрессмены-демократы. Впрочем, по мнению Косачева, ожидать практических результатов от этого письма на данном этапе не стоит, так как авторы письма пока являются меньшинством.

Ранее к президенту США Джо Байдену обратились американские конгрессмены с призывом вступить в переговоры с Россией для урегулирования ситуации на Украине.