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«Страна»: СБУ задержала двух блогеров из «пророссийского подполья» Николаева

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Wikimedia Commons

СБУ задержала двоих блогеров, которые «позиционировали себя как пророссийское подполье Николаева». Об этом сообщает портал «Страна.ua».

«В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации. Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за «блогеров», якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в Николаевской области», — говорится в сообщении. В СБУ утверждают, что «связными» задержанных были сотрудники РИА Новости.

Члены подполья также якобы собирали информацию о передвижении войск и передавали россиянам сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра. Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Ранее сообщалось, что один из активистов подполья Николаева заявил о получении оружия и патронов от своих сторонников из числа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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