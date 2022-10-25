Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия вперед»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что западные страны хотят обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия» вперед, подчеркнув, что речь идет о «Плане Маршалла XXI века». Об этом он заявил по ходу выступления на открытии международной конференции, посвященной восстановлению Украины, в Берлине, передает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что сейчас необходимо обсуждать будущее Украины, а также финансирование Киева.

«Мы собрались здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперед», — сказал он.

Немецкий канцлер указал, что эта конференция является «не просто донорской», а чем-то более фундаментальным.

«Это не что иное, как создание нового Плана Маршалла XXI века — задача поколений, которая должна начаться сейчас», — считает глава правительства Германии.

Кроме того, канцлер назвал «правильным геополитическим решением» поддержку Украины со стороны Евросоюза. Он отметил, что поддержка западных государств Украины продлится столько, сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц улыбкой отреагировал на жалобу избирателя на дорогую жизнь и просьбу поговорить с главой России Владимиром Путиным.