Макрон попросил папу Римского переговорить с Путиным для прекращения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает журнал Le Point.

«В ходе 55-минутной аудиенции Макрон попросил понтифика позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену», — говорится в статье.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин реже говорит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Макроном, поскольку они не учитывают позицию России.

23 октября Макрон заявил, что перспектива мирного урегулирования конфликта на Украине существует, но это возможно только на условиях Киева.