Власти Херсонской области пригрозили выдворением коммерсантам, мешающим обороту рубля

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти будут выселять на Украину предпринимателей, саботирующих оборот рубля в регионе.

Он отметил, что жители Херсона, оставшиеся в городе, фиксируют отказ принимать рубли при расчетах за продукты питания. Стремоусов подчеркнул, что власти будут разбираться в ситуации и выдворять тех, кто саботирует деятельность администрации, в частности, препятствует введению рублей в области, на подконтрольные Киеву территории.

«Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени», — подчеркнул Стремоусов.

Херсонская область взята под контроль российских войск в ходе спецоперации с середины марта. Рубль в качестве основной денежной единицы введен на территории региона с 30 мая. В августе Стремоусов сообщал, что украинские предприниматели стали избавлять от наличной гривны и менять ее на рубли. 30 сентября Херсонская область вошла в состав РФ, соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.