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Власти Херсонской области пригрозили выдворением коммерсантам, мешающим обороту рубля

Власти Херсонской области пообещали выдворять на Украину за отказ принимать рубли

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти будут выселять на Украину предпринимателей, саботирующих оборот рубля в регионе.

Он отметил, что жители Херсона, оставшиеся в городе, фиксируют отказ принимать рубли при расчетах за продукты питания. Стремоусов подчеркнул, что власти будут разбираться в ситуации и выдворять тех, кто саботирует деятельность администрации, в частности, препятствует введению рублей в области, на подконтрольные Киеву территории.

«Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени», — подчеркнул Стремоусов.

Херсонская область взята под контроль российских войск в ходе спецоперации с середины марта. Рубль в качестве основной денежной единицы введен на территории региона с 30 мая. В августе Стремоусов сообщал, что украинские предприниматели стали избавлять от наличной гривны и менять ее на рубли. 30 сентября Херсонская область вошла в состав РФ, соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Операция на Украине
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