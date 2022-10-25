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В офисе Зеленского допустили обмен главы компании «Мотор Сич» на украинских военнопленных

Советник Зеленского Подоляк допустил обмен главы «Мотор Сич» Богуслаева на пленных ВСУ

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил обмен директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в сотрудничестве с Россией, на украинских военнопленных. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

«Вот по [обменянному украинскому политику Виктору] Медведчуку, вы видите, использовали субъект, отдали, получили все данные, все показания отдали — занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов», — сказал советник Андрея Ермака.

Подоляк также отметил, что «эпоха постсоветских икон, которые коррумпировали государство, закончилась».

СБУ обвиняет Богуслаева в сговоре с Россией. По версии спецслужбы, 83-летний Герой Украины, имеющий и гражданство РФ, сотрудничал с российскими компаниями и поставлял запчасти, в том числе двигатели, для ударных вертолетов.

Ранее сообщалось, что директора украинского завода «Мотор Сич» обвинили в сотрудничестве с Россией и арестовали.

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