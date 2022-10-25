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Байден назвал Камалу Харрис «замечательным 30-летним президентом»

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Global Look Press

Президент США Джо Байден поздравил вице-президента страны Камалу Харрис с прошедшим днем рождения, «повысив» ее в должности и пошутив насчет ее возраста. Об этом сообщает Fox News.

«Недавно также был день рождения Камалы (20 октября — «Газета.Ru»). Ей исполнилось 30 лет (здесь Байден явно шутил, на самом деле 58 — «Газета.Ru»). <...> C днем рождения замечательного президента! Мы знаем, что твоя мама всегда с тобой (она умерла от рака в 2009 году — «Газета.Ru»)», — сказал Байден. На сайте Белого дома в расшифровке речи президента приставку «вице» добавили в квадратные скобки.

Ранее Байден оговорился и рассказал о знакомстве с «12-летней» женой в 30-летнем возрасте. На самом деле, как следует из информации на сайте Белого дома, Байден встретил свою будущую жену в 1975 году, когда ему было 33 года, а ей — 24.

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