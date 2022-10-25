В Совфеде оценили решение Венецианской комиссии по запрету георгиевской ленты в Молдавии

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал политическим решением вывод Венецианской комиссии Совета Европы о том, что запрет георгиевской ленты в Молдавии является законным. В своем Telegram-канале он отметил, что ничего другого от ведомства ждать не приходится, поскольку оно отвечает запросам Запада.

«Очередное чисто политическое решение Венецианской комиссии, которая практически всегда принимает решения, отвечающие запросам западных стран и ориентирующихся на них государств <…> Так что в случае с георгиевской лентой ничего другого ждать от нее не приходится», — написал Пушков.

Как указал сенатор, он знает о направленности действий Венецианской комиссии благодаря личному опыту работы в ПАСЕ и Совете Европы. Пушков также подчеркнул, что ведомство пыталось учить Россию тому, какой должна быть Конституция государства.

Информация о том, что Венецианская комиссия признала законным запрет в Молдавии георгиевской ленты появилась еще 24 октября. В ответ на соответствующий запрос молдавского конституционного суда в ведомстве заявили, что это решение не нарушает требования «законности, легитимности и соразмерности».

Ранее сообщалось, что в Молдавии не стали зажигать Вечный огонь на мемориале в день освобождения от Третьего рейха.