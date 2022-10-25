СМИ жены Пашиняна сообщило о попадании депутата Думы Затулина в стоп-лист Армении

Газета «Айкакан жаманак», главным редактором которой является супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, сообщила о том, что первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин стал персоной нон-грата в Армении.

«Затулин теперь считается нежелательной персоной в Армении. Напомним: в своих публичных интервью Затулин неоднократно обвинял правительство Армении в поражении 44-дневной войны. Более того, вторгаясь во внутриполитическую жизнь Армении, Затулин не раз озвучивал, что Никол Пашинян должен уйти. Затулин даже успел обвинить власти Армении в том, что они вбивают клин в армяно-российские отношения», — говорится в статье.

Ранее Затулин заявил, что Киргизия решила «слегка дистанцироваться от России». По его словам, Киргизия улавливает «сигналы, идущие от Запада», с которым ей не хочется ссориться.