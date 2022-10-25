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Лукашенко потребовал обеспечить кибербезопасность Белоруссии без лишних трат

Лукашенко поручил создать систему защиты от кибератак в Белоруссии

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания, связанного с вопросами обеспечения кибербезопасности государства, поручил обеспечить защиту страны от кибератак, передает «БелТА». По его словам, в последнее время во всем мире наблюдается рост подобной угрозы, причем целью нападения зачастую становятся стратегические объекты.

«Это один из элементов гибридной войны, очень опасный элемент. Цель — нанести максимальный ущерб экономике и дестабилизировать в итоге общество. Характерно не только для Беларуси, но и для любых государств, на которые направлена эта атака», — пояснил Лукашенко.

Как указал президент Белоруссии, стоит рассмотреть предложения по обеспечению защиты государства от данных угроз, но он против формирования каких-либо новых структур. Лукашенко отметил, что у страны нет лишних денег, поэтому стоит справиться с поставленной задачей имеющимися средствами.

«Хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров и структур. Сначала вы мне должны предложить обезопасить наше государство с учетом того, что у нас есть. Лишних денег нет для того, чтобы ходить друг за другом и что-то наблюдать <…> Нужно создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ни с кем не планирует воевать.

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