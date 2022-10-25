Британский политик заявила, что Сунак вернется к обещаниям консерваторов на выборах-2019

Политик Виктория Аткинс, которая, по мнению британских СМИ, должна войти в новое правительство, заявила, что избранный премьер-министром Риши Сунак вернется к обещаниям консерваторов, которые те дали на выборах в 2019 году, сообщает телеканал Sky News.

«Риши заявил, что мы будем придерживаться манифеста 2019 года», — рассказала Аткинс.

Предвыборная программа, названная консерваторами «манифестом», была предложена в 2019 году перед досрочными парламентскими выборами. Выборы были проведены в 2019 году после отставки Терезы Мэй из-за проблем с Brexit.

Ранее газета The Times назвала возможный состав кабинета министров Риши Сунака.

Предполагаемым министром обороны Times называет Пенни Мордонт, так как она уже возглавляла ведомство ранее. Занимающий сейчас этот пост Бен Уоллес не относится к числу сторонников Сунака, но его увольнение может подорвать попытки нового премьер-министра объединить Консервативную партию, о которых он заявил в своем первом выступлении после избрания его главой политической силы, пишет издание.