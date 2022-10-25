Зеленский пожаловался, что не получил «ни цента» на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил «ни цента» из $17 млрд, необходимых на восстановление Украины. Об этом он сообщил в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, цитирует Reuters.

По его словам, российские Вооруженные силы уничтожили «более трети энергетического сектора» Украины.

«Россия разрушает все, чтобы нам было сложнее пережить зиму», — заявил Зеленский.

Украинский президент также попросил у лидеров Евросоюза покрыть дефицит бюджета страны в размере $38 млрд в 2023 году.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что за 230 дней боевых действий Украина израсходовала бюджет, которого ей хватило бы в мирное время на год.