В Кремле оценили заявление Анкары об ожидании скидок на российский газ от «Газпрома»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы турецкого минфина Нуреддина Небати о том, что Анкара, сотрудничая с Москвой, ожидает от «Газпрома» скидок.

На вопрос о том, злоупотребляет ли таким образом Турция своим положением крупнейшего импортера российского газа, ожидая снижения его стоимости для себя, Песков отметил, что Турция «занимает позицию, отличную от стран коллективного Запада» и «следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений» с Россией.

«В этом плане она выгодно отличается для турецкого народа и наших отношений. Турция — крупнейший получатель газа, с Турцией нас связывает одна из крупнейших газопроводных систем», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что «никто не собирается выходить за грани разумного», это понимают и в Турции, и в РФ, поэтому для волнений по этому поводу нет оснований.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о создании в Турции газового хаба для снабжения Европы топливом. 25 октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы.