Песков не стал комментировать предложения о возможности обмена директора «Мотор Сич»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка об обмене директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом представитель Кремля заявил на брифинге с журналистами.

«Мы не занимаемся вопросами обменов и, насколько мы знаем, вопросами обменов не занимается Подоляк. Оставим эту работу тем, кто этим занимается», — сказал Песков.

Ранее Подоляк допускал обмен директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в сотрудничестве с Россией, на украинских военнопленных. По версии спецслужбы, 83-летний Герой Украины, имеющий и гражданство РФ, сотрудничал с российскими компаниями и поставлял запчасти, в том числе двигатели для ударных вертолетов.

До этого сообщалось, что директора украинского завода «Мотор Сич» обвинили в сотрудничестве с Россией и арестовали.