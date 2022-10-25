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Пескова спросили о назначении Рогозина в зону СВО

Песков сообщил, что решения о назначении Рогозина в зону СВО не принимались

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, был ли визит экс-главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в зону спецоперации на Украины официальным в рамках нового назначения.

«Мы никогда наперед не говорим о кадровых решениях. Никаких решений в отношении него не принималось», — отметил представитель Кремля.

Ранее Рогозин опубликовал несколько фотографий, на которых предстал в военной форме и с оружием, находясь в зоне спецоперации на Украине. Он написал, что придумал себе позывной «Космос» для спецоперации.

23 октября сообщалось, что он привез зимнее обмундирование и гуманитарную помощь в корпус Народной милиции ДНР.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, которым снял с должности главы корпорации Дмитрия Рогозина и назначил Юрия Борисова, ранее бывшего вице-премьером и курировавшим в правительстве сферу космоса и оборонно-промышленный комплекс.

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