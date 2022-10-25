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В Кремле оценили перспективы выбора Сунака новым премьером Британии

Песков: РФ не видит оснований для конструктивных отношений с Британией после избрания Сунака

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит оснований для конструктивных отношений с Великобританией даже после избрания нового премьер-министра королевства.

«Нет, в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании, пробыв на посту 45 дней, что является самым коротким сроком в истории страны. «Я не могу исполнять полномочия, которые были мне предоставлены Консервативной партией», — заявила политик, выступая перед подданными королевства.

На место Трасс был избран экс-министр финансов Риши Сунак. 42-летний британец индийского происхождения стал самым молодым главой британского кабмина за последние 200 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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