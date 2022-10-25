Песков положительно оценил просьбу Макрона к папе Римскому позвонить Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил просьбу президента Франции Эммануэля Макрона, адресованную папе Римскому Франциску, позвонить Владимиру Путину.

«Если это все в русле усилий в плане поиска развязок, то это можно оценить положительно, но в заявлении не сказано, что нужно позвонить Зеленскому и разобраться с законодательством, которое запрещает переговоры с российской стороной. Мы готовы обсуждать [предложения о мире — «Газета.Ru»], но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала отказ от переговоров», — заявил Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы завершить конфликт на Украине.

23 октября Макрон заявил, что перспектива мирного урегулирования конфликта на Украине существует, но это возможно только на условиях Киева.