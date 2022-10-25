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Трасс пожелала Сунаку успеха на посту премьера

Уходящий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пожелала своему преемнику Риши Сунаку «всяческого успеха» на посту руководителя британского кабмина, передает ТАСС. По ее словам, для нее было честью занимать соответствующую должность.

«Сейчас более, чем когда-либо, мы должны помогать Украине. Мы должны продолжать укреплять обороноспособность нашей страны. Это то, чего я стремилась достичь. Я желаю Риши Сунаку всяческого успеха на благо нашей страны <…> Для меня было большой честью занимать пост премьер-министра этой великой страны», — отметила Трасс.

Как указала уходящий премьер Великобритании, правительство королевства под ее руководством смогло осуществить ряд важных шагов, в том числе остановило рост цен на электричество.

«Наша страна продолжает бороться со штормом. Но я верю в Великобританию. Я верю в британский народ. И я знаю, что светлые дни впереди», — подчеркнула Трасс.

Ранее СМИ сообщили, что Трасс сделает перерыв в карьере после ухода с поста премьера Великобритании.

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