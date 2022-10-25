В Кремле объяснили большое число зарубежных участников в заседании клуба «Валдай»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году участвуют представители из разных стран мира, отметил, что это связано с уникальным форматом валдайского клуба.

Песков подчеркнул, что «Валдай» был создан для того, чтобы обсуждать Россию с теми, кто ей интересуется и занимается профессионально.

«С теми, кто хочет докопаться до правды и с теми, кто может высказывать отличные точки зрения. Система показывает работоспособность. Сейчас обсуждение международных проблем невозможно без России. Здесь собрались люди серьезные, они хотят разобраться в том, что происходит», — отметил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал раскрывать подробностей выступления российского лидера Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». Выступление состоится 27 октября. Пока неизвестно, будет ли оно очным.

С 24 по 27 октября в Москве пройдет XIX Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Темой мероприятия будет: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».