Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром

Король Великобритании Карл III назначил главу правящей Консервативной партии Риши Сунака премьер-министром Соединенного Королевства. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля (Карла III) в Букингемском дворце», — сказано в сообщении.

Также новому премьеру поручено сформировать правительство.

Ранее британский король Карл III официально принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. Согласно заявлению дворца, король «милостиво» принял ее отставку.

До этого Сунак был объявлен лидером правящей консервативной партии после того, как все другие претенденты оставили борьбу за эту должность. Так как «консерваторы» находятся у власти, то экс-министр финансов автоматически становится главой правительства.

Накануне в газете Times предположили, кто может войти в правительство нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.