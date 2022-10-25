Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
На Урале неизвестный мужчина избил полицейского на глазах... 16:04
Военный из США заявил об угрозе нацбезопасности страны из-за... 16:02
Хинштейн переадресовал в Роскомнадзор вопрос о том, будет ли... 16:01
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предложили заменить мат... 16:01
Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного... 16:00
Baza: ТНТ приостановил съемки некоторых комедийных шоу 15:57
В Ярославской области спустили на воду новое краболовное... 15:57
Актриса Полина Агуреева не знала, что заменила Чулпан Хаматову... 15:55
Волейболист Фомин: обидно пропустить чемпионат мира, а теперь и не... 15:54
ЕЦБ во второй раз повысил ставку на 75 б.п. 15:54

Захарова уличила Запад в нежелании восстанавливать Украину

Захарова заявила, что Запад спонсирует Киев для разрушения Украины

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев «не получил ни цента» на восстановление государства. В своем Telegram-канале она отметила, что западные страны просто не заинтересованы в спонсировании украинской стороны в этом вопросе.

«Пока киевский режим получает [деньги] только на разрушение Украины. Когда на Западе сочтут страну достаточно разрушенной, тогда начнется другая история», — написала Захарова.

Как указала представитель МИД России, «другая история» Украины также вряд ли будет заключаться в ее восстановлении. Захарова подчеркнула, что это будет касаться «дележки останков» государства.

В последнее время украинское руководство, в особенности Зеленский, активно требует от Запада новых пакетов финансовой помощи. В Киеве просят западные страны погасить дефицит бюджета, помочь с восстановлением энергетических объектов и в целом настаивают на необходимости поддержки для того, чтобы государство продолжало функционировать.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не получила «ни цента» из $17 млрд, необходимых на восстановление страны.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+