Лавров заявил, что Запад наращивает поставки оружия Киеву в попытках уничтожить Россию

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад под руководством США продолжает вести гибридную войну в отношении Российской Федерации и, пытаясь полностью разрушить страну, наращивает поставки вооружения на Украину.

Кроме того, Вашингтон и его союзники по НАТО оснащают Киев разведывательными данными, вербуют для отправки на украинские территории иностранных наемников. Все это в той или иной степени делает западные государства участниками конфликта на Украине, подчеркнул Лавров.

Он добавил, что оппоненты России не скрывают своих истинный целей в отношении нее. Запад хочет разрушить экономику РФ, расшатать ее внутриполитическую стабильность, истребить российскую армию на поле боя, а в конечном счете значительно ослабить «или даже уничтожить многовековую отечественную государственность», заявил глава российского МИДа.

По словам Лаврова, об этом свидетельствует то, что сейчас Запад массово прибегает к «культуре отмены», когда это касается России.

«Отменены все ограничения на любые действия против нас. Логика такова, что если ты ненавидишь многонациональный российский народ, то тебе дозволено все», — подытожил Лавров.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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