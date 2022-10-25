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В Киеве призвали уехавших украинцев не возвращаться на родину до весны

Вице-премьер Верещук: уехавшим из Украины не следует возвращаться до весны из-за энергопроблем

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Граждане Украины, которые на данный момент находятся за границей, пока не должны возвращаться домой, считает украинский вице-премьер Ирина Верещук, пишет «Страна». По ее словам, им стоит воздержаться от поездок на родину до весны из-за энергетических проблем государства.

«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат <…> Не нужно этого делать», — отметила Верещук.

Как указала вице-премьер Украины, украинцам, уехавшим зарубеж, необходимо попытаться остаться в других государствах на зимний период. Верещук также подчеркнула, что в текущей ситуации в стране — перезимовать за границей будет лучше.

С начала октября Украина сталкивается с серьезными проблемами на фоне разрушения ряда объектов энергетический инфраструктуры. В стране наблюдаются веерные отключения электроэнергии, а жителей последовательно призывают отказаться от пользования электричеством в пиковые часы нагрузки.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не может позволить уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

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