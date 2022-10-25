Премьер Норвегии выступил против изоляции России

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выступил против изоляции России. Об этом сообщает NRK.

По мнению главы норвежского правительства, сейчас в области политики безопасности самая сложная ситуация со времен Второй мировой войны.

«Заявления российского руководства указывают на то, что Россия движется к долгосрочному разрыву с Западом. Но изолированная Россия — это плохо. Настораживает, что сегодня так мало контактов и прямого общения с Россией», — сказал Стере. Он добавил, что подобное положение дел снижает вероятность достичь мирного урегулирования военного конфликта.

«Сегодняшняя Россия имеет ярко выраженные тоталитарные черты. Мы видели много таких режимов на протяжении всей истории. У них крепкий фасад. Но за этим фасадом тем, кто принимает решения, свойственны страх и неуверенность», — сказал норвежский премьер.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна призвала сохранять диалог с президентом России Владимиром Путиным.