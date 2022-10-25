В Госдуме рассказали, что служившие в армии получат допбаллы при поступлении в вузы

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что абитуриенты, которые отслужили в армии, при поступлении в любое российское высшее учебное заведение будут получать дополнительные баллы. Об этом Казакова рассказала в интервью РИА Новости.

«У ребят, которые прошли воинскую службу по призыву, будет преимущество при поступлении в вузы и учреждения среднего профессионального образования. Речь обо всех вузах, независимо от наличия военной кафедры», — уточнила она.

Политик отметила, что в настоящий момент такие преимущества абитуриенты получают за индивидуальные интеллектуальные, спортивные и творческие достижения.

«Законопроект — это один из шагов, чтобы подчеркнуть отношение к человеку, отслужившему в армии. Он будет знать, что по окончании службы сможет выбрать любой вуз, техникум, колледж, будет чувствовать поддержку государства», — заключила Казакова.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.