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Швейцария отказалась поставлять оружие Украине

Президент Кассис: Швейцария не будет поставлять оружие Украине, сохраняя нейтральность

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Global Look Press

Власти Швейцарии не собираются передавать вооружения Украине, заявил швейцарский президент Иньяцио Кассис, передает РИА Новости. По его словам, конфедерация остается нейтральным государством.

«Мы концентрируем наши усилия на тех областях, где наша добавленная стоимость наиболее важна и где наш опыт наиболее полезен. Как нейтральная страна, мы не поставляем оружие», — пояснил Кассис.

Как указал президент Швейцарии, это не означает, что Берн не поддерживает Киев. Кассис также подчеркнул, что швейцарская сторона выступает за переговоры со всеми, кто готов работать над восстановлением украинской территории с помощью «плана Маршалла».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны хотят обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия» вперед. По его словам, речь идет о «Плане Маршалла XXI века», который якобы является «задачей поколения».

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